上質【M・fil】ミカコナカムラ／リヨセル混♡UネックストレッチTシャツ　白38

☺︎フォローでお値引きあります♪詳しくはプロフご確認下さいませ❁¨̮ご覧いただきありがとうございますᙚᵐⁱᒻᵉ¨̮♪他にも色々出品中です♪↓↓↓#knotの商品一覧‎٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭ .゜・*.❁。.*--------------------------------------■アイテムMfil(エムフィル)MIKAKONAKAMURAの世界観をデイリースタイルに落とし込んだブランド♡リヨセル／コットン混合素材UネックTシャツ半袖トップスシンプル女性らしいタイトなシルエットストレッチ効いており着心地◎ラウンドヘム後面長め▶︎色◀︎ホワイト--------------------------------------■サイズ／38〜平置き寸法〜肩幅/38cm身幅/42cm袖丈/19.5cm着丈/60.5cm※素人採寸ですので若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。--------------------------------------■状態 お写真10枚目のように後面裾下部によく見ないとわからない程度の小さなおシミ、サイドに若干の毛羽立ちがございます。その他目立ったダメージや汚れは見受けられませんので、まだまだ素敵にご着用して頂けます◎(*^^*)--------------------------------------◇◇他にも出品しております♡＊USEDになります。素人検品のため見落とし等もある場合もございますので、御理解いだける方のご購入をお願い致します＊＊光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございますので予めご了承下さいませ＊＊商品以外の撮影に使用した小物類は付属しません＊＊配送は、匿名配送にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください＊ご不明点等ございましたらお気軽にコメント下さいませ♪ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♡ID:t845



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