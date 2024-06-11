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レディースラルフローレンポロシャツ　レディースポロシャツ　ラルフローレン
商品番号 W11172557847
商品名

レディースラルフローレンポロシャツ　レディースポロシャツ　ラルフローレン
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 3,381 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますプロフお読み下さい着用回数ワンシーズン襟がとても可愛いく一目惚れで購入しました「三越ラルフローレン」ポロラルフローレンM目立つ汚れなどは見当たりませんが中古品にご理解い頂ける方のみご購入下さい首タグ辺りに洗濯による糸の飛び出しあり画像にて確認下さい白なので完璧をお求めな方はトラブル防止のため購入お控え下さい水濡れ対策簡易包装レディース半袖シャツレディース半袖ポロシャツレディースポロラルフローレンレディースポロラルフローレンシャツレディース半袖ラルフローレンレディース半袖ポロラルフローレンレディースポロラルフローレンポロシャツ白ラルフローレンラルフローレンポロラルフローレンレディースラルフローレン
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