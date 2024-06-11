【美品】 ブラウニー 長袖 ネルシャツ チェック柄 スナップボタン L レッド系

商品名:ネルシャツブランド・メーカー:BROWNYサイズ:L 実寸をご覧くださいカラー:赤素材:綿商品説明写真8枚目のようにあえてダメージっぽく縫われている可愛いデザインのネルシャツです☆ヴィンテージ感もありながら、キレイめなのでオススメです◎スナップボタンなので、着るのも楽ちんです♪#りか子のトップス一覧↑トップスをお探しの方はこちらをクリックしてください♪おまとめ割りもありますので、お気軽に相談してください♪他にも可愛い古着をたくさんご用意しております^ ^【状態】中古品、比較的美品【サイズ】 着丈:70cm 身幅:50cm 袖丈:63cm 肩幅:42cm＊素人寸法のため、多少の誤差はお許しください。⭐︎注意点・交渉中であっても、メルカリのルール通り「即購入様」を優先といたします。・丁寧に検品していますが、自宅保管のため多少の傷や汚れなどがある場合もございます。・素人撮影のため光の当たり具合や部屋の暗さなどで実際の色と異なって見える場合がありますのでご了承ください。・ご不明点がございましたら購入前にお問い合わせください。⭐️お得情報フォロー割10%なので、フォローしてお安くお買い求めくださいね♪（金額によっては、発送できる限界価格で対応いたします）おまとめ割との併用も可能です^ ^↓↓古着をお探しのかたはこちらから✨#りか子の全アパレル一覧管理番号 Y-⑤



2023年最新】ブラウニー/シャツ/ブラウス(七分/長袖)の人気アイテム ...



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