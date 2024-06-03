LEVI STRAUSS\u0026CO. デニムシャツ

数年前に高島屋のセレクトショップで購入しました。何度か着用している古着になりますが、目立つ汚れ、シミ、ほつれなどなく、かなり綺麗な状態だと思います。ウエストラインに沿う細身シルエットで、女性らしいキレイめな感じに着れるので、気に入っておりました。ブランドに詳しくないのですが、タグを見る限りリーバイスと思います。が、確信はありませんので、ご判断くださいm(__)m間違いなくデパートで買ったものなので、ニセモノとかではありません。ホームクリーニング、自宅保管ですので、古着にご理解ある方のご購入お願いいたします。送付の際は小さく畳んで、封筒などに入れてお送りしますので、畳ジワはご容赦ください。シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖素材···デニム



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