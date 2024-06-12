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コムデギャルソン ジュンヤワタナベ　半袖Ｔシャツ　黒綿レース
商品番号 L29852714914
商品名

コムデギャルソン ジュンヤワタナベ　半袖Ｔシャツ　黒綿レース
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

更にお値下げさせて頂きました！4,600円→4,200円→4,000円◎プロフィール必読でお願い致します。たくさんの商品の中からご覧くださり、ありがとうございます。濃いお色のため、普段着にしないでいましたら、サイズアウトしてしまいました。(T-T)前見頃・後ろ見頃と両脇下部分に、違う綿レースが使われています。両脇・袖は、Tシャツ素材です。綿レースのため肌にピッタリくっ付かず、涼しいです。まだまだ暑い日が続きますので、愛用して頂けると嬉しいです。￼商品詳細　・サイズ記載がありませんが、XS〜S位。　　肩幅・・32㎝　　身幅・・脇下で46.5㎝・腰上で41㎝（袖付　　け根にマチがあります。写真を確認して下さ　　い。）　　着丈・・56㎝　　袖丈・・19㎝　　綿レースが大部分ですので、あまり伸びませ　　ん。そのためでしょうか、しっかりとしてい　　て、きちんと感があります。　・お色　黒　・状態　数回の着用・その都度の洗濯ですが、　　襟ぐり・袖口がTシャツ生地のため、気にな　　らない程度の色落ち・毛羽立ちが有ります。　　写真での確認をお願い致します。　・光の加減で白っぽく写っている写真もありま　　すが、真っ黒に近いと思います。返品には応じていませんので、何か分からない事がありましたら、事前にご質問ください。時間帯により、すぐのお返事が無理な場合もありますが、必ずお答えさせて頂きますので、よろしくお願い致します。#ジュンヤワタナベ#黒Tシャツ#綿レース#Tシャツ#コムデギャルソン
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