タグ有り未使用、チェック、バーバリー、アウター、ロングコート、ロングベスト

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ロングベストコート、長い間着用できます。（風透さず)裏地なし、バーバリーではありません。サイズ身幅52cm着丈後87.前一番長い所95cmカラー...ブラック着丈...ロング柄・デザイン...チェック素材...ナイロンジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし季節感...春,秋,冬