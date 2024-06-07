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【美品】WAKO 銀座和光 キルティング レザー メタリックシルバーハンドバッグ
商品番号 H91346535850
商品名

【美品】WAKO 銀座和光 キルティング レザー メタリックシルバーハンドバッグ
ブランド名 ワコウ
特別価格 税込 5,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎美品WAKOワコウ銀座和光キルティングレザーメタリックシルバータッセルハンドバッグトートバッグショルダー⭐︎ブランドWAKO/和光⭐︎サイズ横幅約30.5cm高さ約16.5cmマチ約4.5cmA4収納不可⭐︎状態多少のスレなどはございますが、大きな汚れや傷はないのでまだまだお使い頂けます♪⭐︎カラーメタリックシルバー⭐︎素材キルティングレザー⭐︎購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)⭐︎配送丁寧包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。他にもバッグや財布など沢山出品しています♫↓こちらから飛べるので是非見て行ってください↓#ロイヤルブランド0906
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バッグ |ハンドバッグ | WAKOオンラインストア | 銀座・和光

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