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ヌキテパ サラマリカ コットンワンピース
商品番号 P65820685916
商品名

ヌキテパ サラマリカ コットンワンピース
ブランド名 ヌキテパ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CottonCrapeGatherBigSleeveDressBeige【状態】2回着用しました【カラー】ブラウン【サイズ】Fサイズバスト周り／258袖丈／51総丈／130裾周り／290【素材】コットン100％【原産国】インド【定価】¥28,600身頃から裾までたっぷりとギャザーをあしらったドレスは、丸みのあるフォルムがユニーク。さっと着るだけで肩の力が抜けた、こなれ感を演出。背中が深く開いているので、ヘルシーな肌見せも叶う。独特のシボ感が特徴のコットンクレープ生地は、さらりとした肌触り。蒸し暑い日でも肌に張り付かず、気持ち良く着られる。袖丈...七分袖カラー...ブラウン柄・デザイン...無地季節感...春、秋
http://narcologia.ru/goods/ordering989879.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation628121.html
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