VIVIANNE TAM ヴィヴィアンタム ツィード切り替え チュニック丈ワンピ

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商品詳細
VIVIANNETAMヴィヴィアンタムツィード切り替えチュニック丈ワンピースざっくりとしており、カットソーと重ねても素敵です。シワになりにくく、ご旅行や観光など、お出かけに重宝するアイテムです♪肩幅:-ドロップショルダー身幅:53cm袖丈:11cm着丈:86cm
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