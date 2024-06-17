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VIVIANNE TAM ヴィヴィアンタム ツィード切り替え チュニック丈ワンピ
商品番号 F24760123353
商品名

VIVIANNE TAM ヴィヴィアンタム ツィード切り替え チュニック丈ワンピ
ブランド名 ヴィヴィアンタム
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VIVIANNETAMヴィヴィアンタムツィード切り替えチュニック丈ワンピースざっくりとしており、カットソーと重ねても素敵です。シワになりにくく、ご旅行や観光など、お出かけに重宝するアイテムです♪肩幅:-ドロップショルダー身幅:53cm袖丈:11cm着丈:86cm
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