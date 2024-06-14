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- スペッチオ プリーツロングジャケット リボンベルト付き 撥水加工 ブラック
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商品詳細
【ブランド】SPECCHIOPLEATS【カラー】ブラック【素材】商品の素材ラベルを撮影しておりますので画像でご確認ください。【サイズ】40実寸：平置き採寸です、多少の誤差はご了承ください。着丈/約89.0身幅/約52.0肩幅/約45.0袖丈/約61.0■商品の全体的なコンディションについては「商品の状態」欄をご確認ください。細かなダメージなどは下記の備考欄と画像を参照してください。【備考】前ボタンが1つ欠品しています。
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