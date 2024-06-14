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ルイヴィトン　新品未使用　二つ折り長財布　ヴェルニ　ポルトフォイユ・サラ
商品番号 D24093590138
商品名

ルイヴィトン　新品未使用　二つ折り長財布　ヴェルニ　ポルトフォイユ・サラ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンモノグラム　ヴェルニ　ポルトフォイユサラ　LOUISVUITTON新品未使用一度も使用せず保管してありました。ベタつきや汚れ、壊れなどなく、とても綺麗なままです。製造番号TS3152カラー...レッド財布形...長財布素材...エナメルカラー...レッド柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布
http://narcologia.ru/goods/perpetual974846.html
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