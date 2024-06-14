ルイヴィトン　新品未使用　二つ折り長財布　ヴェルニ　ポルトフォイユ・サラ

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商品詳細
ルイヴィトンモノグラム ヴェルニ ポルトフォイユサラ LOUISVUITTON新品未使用一度も使用せず保管してありました。ベタつきや汚れ、壊れなどなく、とても綺麗なままです。製造番号TS3152カラー...レッド財布形...長財布素材...エナメルカラー...レッド柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布
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■新品■未使用■ LOUIS VUITTON ルイヴィトン M63006 モノグラム ヴェルニ ポルトフォイユ サラ 二つ折り 長財布 ホワイト系 AM3073 | フリマアプリ ラクマ
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ルイヴィトンポルトフォイユ サラ 14125 ホットピンク レディース ...
ルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラムヴェルニ ポルトフォイユサラ テールドンブル 長財布 二つ折り M91465 ■OH /AK9 レディース
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限定品 ルイヴィトン ヴェルニ レイユールポルトフォイユサラ 長財布 ...
新品同様 ルイヴィトン ヴェルニ ファスナー長財布 ポルトフォイユサラ ...
中古】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ポルトフォイユ・サラ モノグラム ...
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