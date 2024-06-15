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美品　ルイヴィトン ポルトフォイユ カプシーヌ ガレ 長財布 LVロゴ
商品番号 R24601556391
商品名

美品　ルイヴィトン ポルトフォイユ カプシーヌ ガレ 長財布 LVロゴ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり出番がなく大切に保管しておりました。使用回数は10回程です。神経質な方はご遠慮くださいませ。お箱のみございます。値下げ不可送料込みよろしくお願い致します⸝⸝ᵕᵕ⸝⸝
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