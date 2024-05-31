nulu ジャケット　美品　レディース　ヴィンテージ　アウター

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#irohaのタンス■カラー/(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)135■サイズ/【平置き寸法】肩幅/40㎝着丈/56㎝身幅/41㎝袖丈/57㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。【商品説明】※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。着丈···ミドルカラー···ブラック素材···コットンフード···フードなし季節感···秋、冬