エルメス ポーチ ガーデンパーティ TTPM TPM クリーニング済

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商品詳細
エルメスポーチガーデンパーティTTPMです。普通に使用しておりましたが使わなくなったので一度クリーニングに出しました。表面は綺麗綺麗になったのですが内側は取りきれていない箇所があるので3枚目にアップしています。サイズ W約22cmxH約14cmxD約9cmあくまでも中古品ですので新品を求めるかたはお控えください。簡易包装発送を予定しております。
http://narcologia.ru/goods/perpetual719146.html
http://narcologia.ru/goods/Adder843275.html
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