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tocca ショルダーバッグ　ハンドバック
商品番号 M28367284457
商品名

tocca ショルダーバッグ　ハンドバック
ブランド名 トッカ
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー素材···ナイロン税込17600円サイズ/幅31cm×高さ22.5cm×マチ14.5cm使用したことなく保管していました。手提げバッグ、ショルダーバッグにもなる2wayタイプなので、フォーマルから日常まで、幅広く使って頂けると思います。自宅保管のため、ご理解頂けた上でご購入よろしくお願い致します。値下げは不可です。素材···ナイロン
http://narcologia.ru/goods/mythic267035.html
http://narcologia.ru/goods/marshal393680.html
http://narcologia.ru/goods/diamond725158.html
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