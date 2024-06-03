tocca ショルダーバッグ　ハンドバック

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商品詳細
カラー···グレー素材···ナイロン税込17600円サイズ/幅31cm×高さ22.5cm×マチ14.5cm使用したことなく保管していました。手提げバッグ、ショルダーバッグにもなる2wayタイプなので、フォーマルから日常まで、幅広く使って頂けると思います。自宅保管のため、ご理解頂けた上でご購入よろしくお願い致します。値下げは不可です。素材···ナイロン
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