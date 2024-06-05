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ノジェス　アクセサリー　ピアス　ブレスレット　ペンダントトップ
商品番号 Q59203447455
商品名

ノジェス　アクセサリー　ピアス　ブレスレット　ペンダントトップ
ブランド名 ノジェス
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブロンズアクセサリー装飾···オニキス数年前に福袋で買いました。ペンダントトップとピアスは未使用です。それぞれのバラでも対応いたします。中古品にご理解のある方コメントお願い致します。#ノジェス#アクセサリー#ブレスレット#オニキス#クロス#ピアス#ペンダントトップ
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