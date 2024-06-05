ブルガリ BVLGARI ショルダーバッグ

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商品詳細
カラー···ピンク数年前に購入したブルガリ（BVLGARI）のショルダーバッグです。【サイズ】縦︰約15cm(真ん中)、左右約20cm横︰約25cm幅︰約12cm※素人採寸の為、誤差ご容赦ください。USED品の為、スレ、キズ等あります。写真に載せておりますので、ご確認頂きご理解をお願いします。
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