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ブルガリ BVLGARI ショルダーバッグ
商品番号 A22589086212
商品名

ブルガリ BVLGARI ショルダーバッグ
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 2,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク数年前に購入したブルガリ（BVLGARI）のショルダーバッグです。【サイズ】縦︰約15cm(真ん中)、左右約20cm横︰約25cm幅︰約12cm※素人採寸の為、誤差ご容赦ください。USED品の為、スレ、キズ等あります。写真に載せておりますので、ご確認頂きご理解をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei791171.html
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