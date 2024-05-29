gauze♯ （g）シャツ

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お色は白です。着丈前 肩から71㎝ 後ろ 80㎝身幅平置き51㎝素人検品なので、神経質な方は購入をお控え下さい。値下げ交渉不可中川政七商店天然生活クラスカオールドマンズテーラダンタングランマオーチバルネストローブパラスパレス45RPMmaomadeNATURALLAUNDRYgrinTANGYARRApritNARUinatumugumidiUmiYAECAmizuiroindビュルデサボンyuni