【unknown】90's インド製 タンクトップ Y2K 総柄

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《サイズ表記》レディースM《採寸（平置き）》着丈65cm肩幅30cm身幅44cm《素材》綿《状態》状態良好です。まだまだ着用頂けます。··•••✤•••···•••✤•••·各商品プロフィールページURLオンラインストアにて販売‎☆彡お問い合わせはDMまで。··•••✤•••···•••✤•••·