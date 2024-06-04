vintage ヴィンテージ　アイスブルー　フリル襟ブラウス

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こちらでお譲りいただきましたが当方には似合わず泣く泣く出品いたします。上品かつ可愛らしいデザインで、オフィスにも普段着にも活躍するかと思います。実際のお色は2枚目以降のものが近いです。素材 ポリエステル85%、麻15%、ナイロン50%着丈61cm肩幅39cm身幅(脇下)54cm袖丈53cm素人判断ですのでその点ご了承くださる方のみご購入お願いいたします。Bshop ビームス 韓国 スピックアンドスパン ナノ・ユニバース フレームワークス nestRobenestrobenestrobeエヴァムエヴァジャーナルスタンダードluxeサマンサモスモスリゼッタスタディオクリップコロニースースースーサリースコットニコアンドリンネルマーガレットハウエルダンタンゴーシュヴェリテクールtumugufoglinenworkジャーナルスタンダードジャーナルスタンダードラックスヤエカYAECAMarimekkoichi45rpmpritSM208mabbulldesavonPARICInikoandkanocoauttaastudioCLIPナチュランキャピタルアトリエナルセ蒼井優BEAMSユナイテッドアローズグランマママドータークラスカミズイロインドオールドマンズテーラーナチュリラヌーコンフィー天然生活無印良品菊池亜希子キナリノオニールミズイロインドヴィンテージvintageフラミンゴinouマリメッコ昭和ネセセア ヨーロッパ古着 フランス イタリア カシミア カシミヤused古着屋中目黒flowerbulledesavonバーバリー高円寺レトロロキエサンタモニカメルローapc下北沢パラビオンミナペルホネンiamiクルーエルリンネルkanmitidewayユニクロドミンゴDMGfoglinenworkノートエシロンスアンビデックスアメカジfudgeショセTandeyfirmumオローネオオカミとフクロウ休日と詩