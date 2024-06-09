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【真作】矢沢弦月/松竹梅図/掛軸/名家伝来/U-754 J
商品番号 W16002865784
商品名

【真作】矢沢弦月/松竹梅図/掛軸/名家伝来/U-754 J
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 8,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】矢沢弦月日本画家。長野県生。名は貞則。久保田金僊・寺崎広業に師事する。東美校卒業後、官展で活躍。霜天会を創立し、帝展・日展審査員・参事を歴任、母校教授も務める。昭和27年（1952）歿、66才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は概ね良好です。表装は絹表装で良好です。桐共箱付軸丈縦216㎝×幅52㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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