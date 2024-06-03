フレームワーク　リネンブラウス　2枚セット

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リネンレーヨンフリルブラウス2◇（シャツ／ブラウス）｜FRAMeWORK ...



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セール】【福田 麻琴×FRAMeWORK】ヘビーリネン2WAYブラウス◇（シャツ ...

フレームワークのリネンブラウスになります。タイプ違いの2枚セットでお安くしております。グレーは数回着用。白は一度の着用です。洗濯してアイロンし大切に保管しておりました。美品になりますがあくまで古着であることにご理解ある方のご購入で宜しくお願い致します。素材···麻