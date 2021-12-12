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美品 沖縄かりゆしウェア 3L 冠婚葬祭 黒 礼服 ブラック フォーマルブラック
商品番号 I79581785027
商品名

美品 沖縄かりゆしウェア 3L 冠婚葬祭 黒 礼服 ブラック フォーマルブラック
ブランド名 マジュン
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品沖縄かりゆしウェア3L冠婚葬祭黒礼服ブラックフォーマルブラックタグは外したものの試着もしておりません。不要になったので綺麗なうちにお譲りします。ブランド：ShisaTropicalWear表記サイズ：3L実寸サイズ：（平置きで素人が採寸しております）肩幅43cm身幅53袖34着丈72色：ブラック　グレーベルトループがありますが、付属のベルトがありません。冠婚葬祭沖縄かりゆしウェアー大きいサイズ#MADEinOKINAWA。:+*゜゜゜*+:。:+*゜゜゜*+:。上品で綺麗、そして可愛いお洋服たくさん売っています♪どうぞご覧ください！→　#YaMomoCloset19カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋、冬
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