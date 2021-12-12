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- 美品 沖縄かりゆしウェア 3L 冠婚葬祭 黒 礼服 ブラック フォーマルブラック
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商品詳細
美品沖縄かりゆしウェア3L冠婚葬祭黒礼服ブラックフォーマルブラックタグは外したものの試着もしておりません。不要になったので綺麗なうちにお譲りします。ブランド：ShisaTropicalWear表記サイズ：3L実寸サイズ：（平置きで素人が採寸しております）肩幅43cm身幅53袖34着丈72色：ブラック グレーベルトループがありますが、付属のベルトがありません。冠婚葬祭沖縄かりゆしウェアー大きいサイズ#MADEinOKINAWA。:+*゜゜゜*+:。:+*゜゜゜*+:。上品で綺麗、そして可愛いお洋服たくさん売っています♪どうぞご覧ください！→ #YaMomoCloset19カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/secretarial477816.html
http://narcologia.ru/goods/browse435591.html
http://narcologia.ru/goods/ordering116579.html
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