MSGM 半袖Tシャツ　試着のみ

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商品詳細
MSGMの半袖Tシャツです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネックタグはとっていますが、試着のみで一度洗ってそのまま自宅保管していました。とてもきれいな状態です！
http://narcologia.ru/goods/Persia965288.html
http://narcologia.ru/goods/freezer923998.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual708446.html
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