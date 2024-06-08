新品タグ付き　ラルフローレン　レディース　シャツ

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商品詳細
数年前にファミリーセールで購入し、サイズが大きい為着用せずに保管しておりました。新品未使用タグ付きですが、タグに折り目がついてしまっています。自宅保管の為ご理解いただける方のみご購入お願い致します。色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル
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http://narcologia.ru/goods/choice913685.html
http://narcologia.ru/goods/mythic946835.html
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