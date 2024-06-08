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新品タグ付き　ラルフローレン　レディース　シャツ
商品番号 H88761946422
商品名

新品タグ付き　ラルフローレン　レディース　シャツ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にファミリーセールで購入し、サイズが大きい為着用せずに保管しておりました。新品未使用タグ付きですが、タグに折り目がついてしまっています。自宅保管の為ご理解いただける方のみご購入お願い致します。色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル
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