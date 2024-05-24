Mila Owen ミラオーウェン ノースリーブカットソー くすみグリーン 0

ミラオーウェンMilaOwenカラーくすみグリーン軽めの肩パット入りパットを入れた肩の張り感が雰囲気が出てとてもオシャレです。特に目立つ汚れやダメージはなくキレイです。古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。#はどすけ出品商品一覧#はどすけトップス出品一覧●サイズ 0(Sサイズで出品)着丈 約49㎝肩幅 約41.5㎝身幅 約44㎝⚫品質画像をご覧下さい。※発送について土日祝日は都合により出来ない事もあります。大変申し訳ありませんがお急ぎの方はご遠慮願います。ご理解の程、宜しくお願い致します。T-1313



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