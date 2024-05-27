メザスタ 大人気SS ゲンシグラードン ゲンシカイオーガ まとめ売り

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商品詳細
ポケモンメザスタスーパースタータグの10枚セットになります。【バラ売り不可・値下げ交渉もご遠慮ください。】素人保管の美品です。初期傷や擦り傷がある可能性はあります。その他細かい事が気になる方のご購入はご遠慮ください。スーパースタータグ（星6）・ゲンシグラードン（登場時特殊エフェクト）・ゲンシカイオーガ（登場時特殊エフェクト）・イベルタル（ダブル技）・ゼルネアス（ダブル技）など他6枚発送代込み価格・安心のメルカリ便匿名配送です。【注意点】ご購入後のキャンセル、返品、クレーム等は受付けかねます。上記ご理解ご了承の上、ご購入ください。他の商品との組み替えなど、ご要望があれば対応致しますのでコメントくださいませ。即購入OK#メザスタ#ポケモン#スーパースター#ゲンシグラードン#ゲンシカイオーガ#ゼルネアス#イベルタル#ソルガレオ#マーシャドー#タチフサグマ#スイクン#イオルブ#ザルード#安心匿名発送メルカリ
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