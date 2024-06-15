2309-31｜ロベルタディカメリーノ ハンドバッグ ネイビー バゴンギ

2309-31｜【ブランド名】ROBERTADICAMERINOロベルタディカメリーノ【カテゴリ】ハンドバッグ【素材】ベロア本革レザー【カラー】ネイビー紺色【その他】バゴンギ【付属品】-【サイズ】(cm)※実寸値縦横幅：19×23×9ハンドル：35【仕様】・収納ポケット外側：なし/内側：ジップ1,オープン2・その他機能なし《備考》・出品している商品は鑑定基準を全てクリアした正規品になります。コピー品の類は一切取り扱っていませんのでご安心ください。・中古品は商品の状態に合わせて価格を決めていますので低価格の場合もございますが正規品に間違いありません。・商品の状態につきましてはこれまでの経験に基づき評価させていただいておりますが、あくまで個人の主観となりますので神経質な方は購入をお控えください。・出来る限り現物の状態が分かるように出品しておりますが記載のない不明点等ありましたらお気軽にコメントいただければと思います。・こちらに非がある場合に限り着払いでの返品・返金をお受けします。



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