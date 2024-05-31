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ファー付きライナージャケット
商品番号 S48196273436
商品名

ファー付きライナージャケット
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈...ショートカラー...ブラック素材...リアルファーフード...フードなし季節感...秋,冬ショップチャンネルで購入しました。クローゼットにしまったままでほとんど着ていないので綺麗です。写真では手持ちのジャケットに併せた写真を載せました。色々なコートやジャケットのインナーに使う事が出来ます。ピン留めが付いてのでズレる事がありません。薄いジャケットても併せればとても暖かくお召になれます。25000円位で購入したと思います。お値下げしました。
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