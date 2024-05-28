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クリスタルボウル　クリスタルトーンズ　モルガナイトのハートチャクラのボウル
商品番号 I44346340056
商品名

クリスタルボウル　クリスタルトーンズ　モルガナイトのハートチャクラのボウル
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 67,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスタルトーンズクリスタルボウルアルケミーボウルMogPld7F/6インチモルガナイト／パラジウム【F+35】275,000円くりすたり庵にて、上記の金額で半年前に購入しましたが、他のボウルと音色が合わず出品します。愛の石　モルガナイトのハートチャクラのFの音のボウルはかなり希少価値があります。どなたかご縁のある方にお譲りできたらと思います。
http://narcologia.ru/goods/ordering735379.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture627741.html
http://narcologia.ru/goods/protein252634.html
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