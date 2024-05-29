HERMESスカーフ　41.5×41.5

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商品詳細
更に、お値下げさせて頂きました。以前、デパートで購入した物です。新品、未使用です。素敵な柄です。写真をご覧下さい。これからの季節茶系の服等の差し色にいかがですか？もしかしたら、この箱はこのスカーフの物では、ないかも知れませんが、ご希望なら、付けさせて頂きます。[中の白の薄紙、HERMESシール付き]購入後の値下げ交渉は、出来ませんので、事前にお願いします。未使用ですがですが、個人保管の為、ご了承下さい。返品、返金等は、致しかねますのでご了承下さい。北海道、沖縄、離島の方は、すみませんが、ご遠慮下さい。
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