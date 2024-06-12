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ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ タータンチェック 銀オーブ 橙
商品番号 T11318230268
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ タータンチェック 銀オーブ 橙
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,334 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚪︎アイテムヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwoodショルダーバッグタータンチェック銀オーブ⚪︎購入元大手ブランド買取店AACD加盟店ストアのオークション(鑑定済み)正規取扱店にて購入の確実正規品です！⚪︎サイズタテ33cmヨコ29cmマチ1cmショルダー122～142cm平置き実寸。着画はお断りいたします。⚪︎状態ショルダーの根本に劣化が見られますが強度としては問題なくまだまだ長くご使用いただけるかと思います♪⚪︎カラーオレンジ系⚪︎素材キャンバス⚪︎配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入の前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#メイプルの古着屋↑こちらのタグでメイプルの出品を見ることができます✨
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