ハワイ限定　ハイズステーキ　紀ノ国屋　紀伊國屋　コラボ　トートバッグ　ショップ袋

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商品詳細
(10月22日までの出品です)小さい黒のショップ袋付きます。画像6、7枚目23×18マチ17センチハワイ、ワイキキの歴史あるステーキハウス(ハイズステーキ)と紀ノ国屋がコラボしたトートバッグです。鮮やかなワインレッドの色にハワイ州の花「ハイビスカス」がデザインされたハワイらしい柄になっています。実物は画像4、5枚目ですが色は実物画像より薄めになります。【サイズ】約35×15×35cm（幅×マチ×高さ）※画像4枚目の上部分の横の長さは約49センチあります。【素材】ナイロン※折り曲げて厚さ3センチ以内での梱包になります。(折りジワのご了承をお願いします)グリーンもあります。
http://narcologia.ru/goods/injure633567.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant955682.html
http://narcologia.ru/goods/tenet230163.html
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