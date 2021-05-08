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エルメス　スカーフ　シルク100% 花柄
商品番号 V31099509387
商品名

エルメス　スカーフ　シルク100% 花柄
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦、横　約88㎝前後シルク100%自宅で保管してました。写真の通りしみ、小さな引っかき線などあります。中古品になりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。箱はありません。#エルメス#シルクスカーフ#花柄
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