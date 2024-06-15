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フェアリーグランジ VICTOIRE フラワージャガード シアーミニシャツ
商品番号 Q93992855372
商品名

フェアリーグランジ VICTOIRE フラワージャガード シアーミニシャツ
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2Kフェアリーグランジ古着VICTOIREフラワージャガード花柄ストレッチシアーミニシャツチビシャツです。色✔️パープルサイズ✔38実寸サイズ✔着丈50ｃｍ身幅43ｃｍ袖丈16ｃｍ肩幅35cmユーズドで、毛羽立ち、若干の毛玉などの使用感がございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M9982（ネ）
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