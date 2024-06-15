フェアリーグランジ VICTOIRE フラワージャガード シアーミニシャツ

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2Kフェアリーグランジ古着VICTOIREフラワージャガード花柄ストレッチシアーミニシャツチビシャツです。色✔️パープルサイズ✔38実寸サイズ✔着丈50ｃｍ身幅43ｃｍ袖丈16ｃｍ肩幅35cmユーズドで、毛羽立ち、若干の毛玉などの使用感がございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M9982（ネ）



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