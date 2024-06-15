weekend Max Mara総柄とろみ素材ネイビーシャツウィークエンド美品

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話題の行列 神崎恵さん着用♡今季新作完売♡weekend maxmara♡ リネン ...

weekendMaxMara総柄とろみ素材ネイビーシャツウィークエンド美品タグが切ってあり、詳細がわかりませんが、とろみのある、しっとりした生地です。前は、総柄で、背中部分は、ネイビーです。ベージュで柄があり、飛行機や車、バイク、バス、船などがあり、珍しいデザインです。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···総柄肩幅46身幅57着丈69平置き・素人採寸です。若干の誤差はご了承ください。気になる方はどんどんコメントくださいね。もちろん即購入もOKです！お値下げ、同梱などできる限り気持ち良くお取引できるよう、ご相談に応じます。お気軽にコメント下さい。取り扱っているものは、新品でも中古でも一度人の手に渡っている物です。よく見て、出品していますが、汚れやシミなど、見落としてしまう場合もあるかもしれません。ご了承の程宜しくお願い致します。撮影時照明の関係により、色味が違って見える場合がございます。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。梱包は、送料を安くする為、小さくできるものは、できるだけ小さくして梱包致します。ポストに入る物はゆうパケットポスト、入らないものは、らくらくメルカリ便を使って発送致します。メンズ、レディース、キッズ、バック、ワンピース、など色々出品しております。是非、見てみてくださいね。#霧子出品物#霧子トップス管理番号 G