ルネ　フリル付きブラウス

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商品詳細
ルネのブラウスです。薄いピンクの生地に真ん中部分が青の白い花がびっしりと描かれたブラウスです。生地は縦ストライプ状に透け感があり、元々軽い生地ですがさらに涼しげに着られます。花の青の部分は遠目に見ればドットのようにも見えます。前身頃はフリルが施され、袖も2段フリルで、甘さのあるブラウスですが、角襟が程よく甘さをおさえてくれます。裾にスリットがあります。サイズ 36肩幅 約37cm身幅 約46cm丈 約63cm
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