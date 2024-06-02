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ルネ　フリル付きブラウス
商品番号 O50296921292
商品名

ルネ　フリル付きブラウス
ブランド名 ルネ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルネのブラウスです。薄いピンクの生地に真ん中部分が青の白い花がびっしりと描かれたブラウスです。生地は縦ストライプ状に透け感があり、元々軽い生地ですがさらに涼しげに着られます。花の青の部分は遠目に見ればドットのようにも見えます。前身頃はフリルが施され、袖も2段フリルで、甘さのあるブラウスですが、角襟が程よく甘さをおさえてくれます。裾にスリットがあります。サイズ　　36肩幅　　約37cm身幅　　約46cm丈　　　約63cm
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