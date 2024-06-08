★専用★【マックスマーラ/MAX\u0026Co.】 シースルーコンビサマーニット

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【商品】￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣☆ブランド名☆MAX\u0026Co.☆購入時期☆2〜3年前☆サイズ☆M総丈：約54cm※肩から裾まで袖丈：約24cm身幅：約45cm※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。☆カラー☆オフホワイト☆素材☆ニット部分(伸縮性あり)：綿60%、レーヨン40%シースルー部分：ポリエステル100%※商品は簡易包装での発送となります。【商品説明/状態】￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣MAX\u0026Co.のとても素敵なトップスです。デコルテ部分がシースルーで、身頃はビスチェ風にデザインされています。2〜3回着用程度の美品です。断捨離中のため、お探しの方にお譲りします。★注意事項★・自宅保管、素人検品をご理解の上ご購入ください。・迅速な発送を心がけていますが仕事の都合上、お時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。・発送時は折り畳んで梱包しますので、多少畳みジワなどができますのでご理解ください。・汚れやキズは画像でご確認ください。・不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。