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【ほぼ新品】Natural Beauty Basic ジャガードペプラムブラウス
商品番号 J77610693026
商品名

【ほぼ新品】Natural Beauty Basic ジャガードペプラムブラウス
ブランド名 ナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年7月にSANEIbdONLINEで購入しました。はりがあるしっかりした素材で、Aラインに広がるシルエットです。私にはバランスが難しかったため残念ですが出品いたします。試着のみで外での着用はしておりません。タグは切り取り済みですが保管してありますので同梱します。サイズ:Sカラー:クロ--------------------------------アイテム説明\u003cオフィスカジュアル・デイリーにおすすめ＞[design\u0026styling]凹凸感のあるジャガード素材が存在感のある主役級ブラウス。胸下からAラインに広がるフレアシルエットがトレンド感を演出しつつ、スタイルアップを叶えてくれます。丈に前後差を付け、ヒップラインをさりげなくフォローしてくれるのも嬉しいポイント。細身のシルエットのパンツと合わせたコーディネートがおススメです。後ろファスナーで着脱[fabric]凹凸感のあるジャガード素材を使用しました。裏地はスレキ生地を使用し、気温が上がるこれからの季節にも着やすい仕様です。※裏地あり※モデルの着用画像の場合、光の当たり具合により、実際の色味と異なって見えることがございます。色味は、商品単体の画像をご参照ください。アイテム詳細カテゴリーブラウス素材クロ：（表生地）ポリエステル89%ナイロン11%（裏生地）ポリエステル77%コットン23%ベージュ：（表生地）ポリエステル89%ナイロン11%（裏生地）ポリエステル77%コットン23%
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http://narcologia.ru/goods/perpetual398346.html
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