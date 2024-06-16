ROCHAS ロゴTシャツ 11号

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ROCHAS半袖ロゴTシャツ11号コットン100%着丈62袖丈23身幅43裾幅59後身頃の1番広い部分を測りました。(平置きcm)試着のみ名鉄百貨店のレリアンにて購入#ROCHAS#ロシャス#レリアン#Leilian#婦人服#夏物婦人服