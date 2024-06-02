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MARSHALL ビンテージ トグルスイッチ 1970年代 その1
商品番号 H45327717887
商品名

MARSHALL ビンテージ トグルスイッチ 1970年代 その1
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

英国ARROW社製、MARSHALLJMP1959,1987などで使用されていた、樹脂製ピンスイッチです。DPSTです。1970年代のMarshall純正/MadeinUKです。化粧ナットはありません。中古品ですが、非常に状態が良く、貴重なプラスチック・バットのスイッチです。最近この時期のマーシャルや純正パーツが高騰していますので、少々値段を高い設定にしましたが、二度と手に入らないと思いますので価値のわかる方のみお願いいたします。よろしくお願いいたします。#マーシャル100W#MARSHALLヘッド#1959100W#198750W#MARSHALL1959#MARSHALL1987#MarshallJMP
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