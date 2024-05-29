【フォロー割適用】MISSEミゼール♥長袖ブラウス (15号) レース グリーン

1026-E2ご覧いただきありがとうございます＾＾✿匿名配送✿✿24時間以内の発送を心がけてます✿✿無言購入OK・即購入OK✿フォロー割・リピーター様割実施中☆*✿フォロー割引→200円引き✿リピーター様割引→300円引き✳︎1,000円未満は対象外フォローの上コメントにてお知らせください(*´꒳`*)プロフィールにお得情報載ってます☘️#ak♡used←全商品ご覧いただけます♡-----------○サイズ(平置き採寸・単位cm)着丈63/肩幅37/身幅51.5/袖丈53生地厚み普通ストレッチなし(素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい)○状態特に目立った汚れなどはございません。一般的な古着の状態です。まだまだご利用いただけます。(ˊᵕˋ)♡.°⑅-----------✿素人撮影です実物と同じ色合いが出ない事、モニター環境により色に違いが出る場合もございます✿状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。✿伸縮している場合もあるため、サイズは平置き採寸もご確認ください(__)✿『古着』であり個人保管品です。✿確認は人間がおこなっている為、汚れの見落としはご容赦くださいませ。✿保管や発送時によるシワ古着ゆえの匂い、ホコリ等がある場合もございます事はご了承下さい✿ページは予告なく閉じる場合があります為お早めにご検討ください^^✿ご不明点は購入前にご連絡くだい。ご理解した上でのご購入をお願いします。



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