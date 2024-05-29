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フレッドペリー FREDPERRY ポロシャツ 半袖 鹿の子 大きいサイズ
商品番号 B98134766538
商品名

フレッドペリー FREDPERRY ポロシャツ 半袖 鹿の子 大きいサイズ
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 1,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです。フレッドペリーFREDPERRYポロシャツ半袖鹿の子大きいサイズイエローサイズ10レディース!★商品について状態：商品の状態は数回着用程度の美品です。画像にてご確認下さい。個人的にまだまだ使用いただける商品だと思います。カラー：イエロー系色表記サイズ：10サイズ（大きさ注意下記実寸参照下さい。）身丈：約63cm身幅：約56cm肩幅：約56cm袖丈：約10cm管理番号68-31w15
http://narcologia.ru/goods/injure527567.html
http://narcologia.ru/goods/tenet954963.html
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