LACOSTE ラコステ ワッフルポロシャツ　パープル

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商品詳細
.ワッフルポロシャツLACOSTEラコステカットソー半袖ポロシャツパープルホワイトカラー：バイオレットサイズ：レディース38サイズ感が合わなかったため出品します。一度しか使用していない超美品です(*^^*)公式サイト完売品です。ハイブリッドなワッフル素材を使用した、ナチュラルな風合いにサラッとしたタッチ感を兼ね備えるポロシャツです。それぞれ別のカラーリングを使用した、襟と袖口のリブニットも特徴的。若干ゆとりのあるボーイフレンドフィットシルエットで、春夏らしいヌケ感を演出する1枚です。型番：DF0628L-D8J-034CH4446袖丈···半袖カラー···パープル季節感···春、夏、秋ラコステLACOSTEゴルフウェアテニスウェアtシャツスポーツウェアポロシャツラコステポロシャツ
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