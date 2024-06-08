ugg /ダメージロゴTシャツ

数回着用してホームクリーニング済です。似たものが増えたので出品します。サイズは写真3枚目でご確認下さい。サイズ→ＸＬオーバーサイズで着用できてかわいいです。中町綾ちゃんも着用してました♡着用したものなので神経質な方はご遠慮下さい。



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