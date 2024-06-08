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Treat ürself トリートユアセルフ ストライプ ブラウス
商品番号 B18319564281
商品名

Treat ürself トリートユアセルフ ストライプ ブラウス
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元値¥8,600+送料¥600名古屋のPOPUPにて購入致しました。とっても可愛いのですが私にはあまり似合わなかったため出品致します。2回ほど着用しましたが比較的美品だと思います♡☆お値下げも可能ですので希望額をコメントにてお願い致します。ストライプにレースを合わせたblouseハイウエストのパンツとの組み合わせやキャミソールタイプのワンピースと重ねて頂いたり等、襟元や袖先のレースを活かしたスタイリングがおすすめな1着。（公式サイトから引用）Treatürselftreaturselfトリートユアセルフブラウス　ストライプ　レース　フレンチガーリー
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Treat ürself トリートユアセルフ ストライプ ブラウスMy diary” stripe blouse | Treat ürself
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