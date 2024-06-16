【FRAY I.D(フレイアイディー)】【ブラウス】【トップス】【ブラウス】

FRAYI.D2023年6月購入何回か着用しておりますので汚れ、リボンに使用感がありますのでお安く出しております。人気アイテムなようでまだまだ可愛く着れると思い出品致しました。3つ染みがございます。1つ目は表側の下部分。(写真9枚目参照)2つ目は表側リボン横。(写真10枚参照)3つ目は襟。(写真10枚目参照)ご確認くださいませ。写真追加も可能ですのでお気軽にコメントください。定価17,600円フリーサイズ総丈60cmバスト135cm袖丈14.4cm袖幅126cm【Design/Styling】ふんだんにギャザーを寄せた襟もとが華やかな印象を叶えるノースリーブブラウスです。首もとのグログランリボンによるドローストリングで襟あき具合を調節することができ、お好みの着方を楽しめるデザインに。リサイクルポリエステルを100％使用したサステナブルなタイプライター素材は、細番手で肉薄に仕立てた涼しい着用感も魅力。デイリー、会食、オフィスカジュアルなど様々なシーンで着用いただけます。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏スナイデルSNIDELココディール