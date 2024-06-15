【新品未使用】【激安】AMI Paris レザーウォレット　財布

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AMIParisレザーウォレット◆コメント無しで即購入できます◆【正規品です】AMIParisレザーウォレットスムースレザーコンパクトウォレットアミのレザーウォレットです。珍しい財布かと思います。□商品名：アミ レザーウォレット□カラー：ブラウン□付属品：箱 カード□状態：新品未使用□サイズ:10センチ×12センチ□定価:4.5万円□フランス製早いもの勝ちです。探していた方は是非ご検討お願い致します！お互い気持ち良いお取引が出来ればと思っております。最後までしっかりと対応できればと思っております。よろしくお願いします。箱はお付け致しますが、購入した際のシールが貼付されております。