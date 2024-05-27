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COACH コーチ 新作 ユニセックス トートバッグ グラフィックアート
商品番号 Y62421001113
商品名

COACH コーチ 新作 ユニセックス トートバッグ グラフィックアート
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】▶︎　COACH(コーチ)【アイテム】▶︎　トートバッグ【サイズ】　▶︎　幅：約50cm　　　　　　　　高さ：約30cm　　　　　　　　マチ：約18cm　　　　　　　　ハンドルまで：約26cm　　　　　　　※素人採寸です【素材】▶︎　【商品説明】▶︎　COACHの新作トートバッグです♪A4サイズ収納可能で、肩掛けもできる利便性◎馬車モチーフの刺繍は存在感があり華やかな印象です♪内部にシミがあるので画像をご確認ください。❤️フォロワー様全員に割引が適応されます❤️こちらのアカウントをフォローしていただき、コメント欄よりフォローした事をお伝えください♪お買い物合計が　商品価格　〜2999円　▶︎　100円引　商品価格　3000〜4999円　▶︎　200円引　商品価格　5000〜9999円　▶︎　300円引　商品価格　10000〜14999円　▶︎　5%割引　商品価格　15000円以上　▶︎　7%割引トラブル防止のためお手数ですが、プロフィール欄に記載されている確認事項をご一読ください。よろしくお願いいたします⭐️
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