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お値下げ！試着のみ美品❤️HERMESカレ70 アイライナー アイディアの誕生
商品番号 A46389592016
商品名

お値下げ！試着のみ美品❤️HERMESカレ70 アイライナー アイディアの誕生
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 11,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみの未使用美品です♡購入時のたたみクセも残っています。キズ汚れツレ見当たりません(^^)ピンクのストライプが爽やか可愛いです♡カレ70なので、女性が首に巻くのにちょうど良いサイズです。デニムと白Tシャツ白ブラウスなど、シンプルコーデに巻くだけで可愛くなれます♡出産子育てで使用しそうにないので出品します。●商品Carré70カレ70●デザインLaNaissanced'uneIdéeEyelinerアイライナーアイディアの誕生●カラーRoseVif/Prune/Blancローズ・ヴィフ/プリュンヌ/ブラン●セット内容箱とタグが残っているので、お入れします。￼ショップカードは省かせて頂きます。❤️取引600件以上あります。安心してご購入ください。❤️即購入歓迎。⚠️らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便と、変更になる場合がございます。⚠️お値下げのご相談は、「希望価格」と「即決する意思」をコメントください。♦︎定型文の方はお断りする場合がございます。♦︎交渉中であっても、先に購入手続きいただいた方へお譲りいたします。－－－－－カラー···ピンク人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)柄・デザイン···ストライプお色ピンク系ルージュセリエ、フランボワーズ、ローズサクラ、ローズエクストリーム　がお好きな方にもお勧め♪カレ90カレ45ツイリーリング　カシシル　カシミヤシルク　ツイリー　スカーフガヴロッシュ　ガブロッシュ　ダブルフェイスバーキン　ケリー　ピコタン　ガーデンパーティエブリン　リンディ　ボリード　コンスタンスエールバッグ　ブリッドアブラック　ベアンガルヴィデュオ　ロデオ　プティアッシュ　プティhポップアッシュ　シェーヌダンクル　クリックH
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